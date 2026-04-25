«З великою радістю та хвилюванням зустрічаємо добру звістку – з російського полону повернулися наші земляки.

Малащук Ярослав зі Збаража та Торченюк Михайло з Травневого – чекаємо вдома.

Після важких випробувань, які їм довелося пережити, вони знову на рідній землі, серед тих, хто чекав, молився і вірив у їхнє повернення. Це надзвичайно зворушливий і важливий момент для всієї громади.

Щиро дякуємо всім, хто докладає зусиль для звільнення наших захисників – це титанічна праця, яка дарує надію тисячам родин.

Нехай попереду на наших воїнів чекає відновлення, спокій і тепло рідного дому, а Господь хай подарує найшвидшу перемогу!

Вітаємо вдома! Разом – сильні!» – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.