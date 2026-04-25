Учениця тернопільської музичної школи здобула перемогу на міжнародному конкурсі
Вихованка Тернопільської музичної школи №2 ім. Михайла Вербицького Інна Лопійчук здобула перемогу на IV Міжнародному конкурсі вокального мистецтва «Україна єднає», який відбувся у Чернівцях.
Про це повідомили в ТМР.
За рішенням журі тернополянка стала лауреаткою I ступеня у II віковій категорії (номінація «Естрадний вокал»). На конкурсі виконавиця представила композицію «Давня весна» на вірші Лесі Українки.
Підготувала до конкурсу юну вокалістку викладачка Юлія Войтович, концертмейстерка – Оксана Тис.