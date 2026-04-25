У Тернополі відкрили виставку до 40-річчя аварії на Чорнобильській АЕС
Тернопільський обласний краєзнавчий музей напередодні 40-х роковин Чорнобильської трагедії розгорнув тематичну виставку із фондових матеріалів в приміщенні Тернопільської обласної ради та військової адміністрації.
Науковці музею представили матеріали, що нагадують про одну з найбільших техногенних екологічно-гуманітарних катастроф у світі.
Світлини, книги, документи та інші експонати свідчать про героїчні подвиги ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, серед яких було понад 4000 жителів Тернопільщини.
Мета виставки – не дати забути події 40-річної давності, пам’ятати усіх, хто загинув, хто ціною власного життя рятував світ, та тих, хто сьогодні продовжує працювати на ЧАЕС.