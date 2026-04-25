Шукаєте роботу? Не знаєте з чого почати? Що зробити, аби привернути увагу рекрутера? Хочете дізнатися усі тонкощі написання резюме та як ефективно комунікувати із роботодавцем?

Завітайте на День кар’єри, який відбудеться 13 травня 2026 року о 10:00 год у холі центрального корпусу Західноукраїнського національного університету.

У межах цього дня відбудуться кар’єрні тренінги, воркшопи, коуч-сесії, швидкі співбесіди з роботодавцями, індивідуальні кар’єрні консультації від HR-спеціалістів, спілкування із експертами з працевлаштування, презентація програм стажування у міжнародних компаніях.