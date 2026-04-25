Радісний день для Вишнівецької громади. 24 квітня відбувся 73-ій обмін полоненими між Україною та росією. Додому повернулися 193 українські воїни. Серед них Василь Ніколюк з Раківця.

Із 11 грудня 2023 року Василь вважався безвісти зниклим. Пізніше дружині, яка наразі проживає у селі Залісці Шумської громади, повідомили, що Василь перебуває у полоні в Чечні.

«Радіємо з родиною! Віримо у повернення усіх наших захисників з полону та тих, чия доля сьогодні невідома», – написали у Вишнівецькій громаді.