Щоб мати гарний врожай капусти, важливо знати, що посадити по сусідству.

Аби цей овоч дозрів і його не знищили шкідники, є кілька рослин, які варто посадити поряд, пише pixelinform.

Крім того, що капусту не садять там, де росли хрестоцвіті, потрібно усвідомити ще кілька важливих моментів.

Сусіди для капусти

Найпростіший варіант – це посіяти кріп, запаху якого не переносить капустяна совка. Запах естрагону не любить міль.

Шавлія відлякує метеликів, які люблять залишати своє потомство на капустяному листі. А ще можна посіяти м’яту, базилік, чебрець, полин, чорнобривці та календулу, ромашку.

Можна вирощувати по сусідству часник чи цибулю, запах яких не переносять багато шкідників.

Огірки та кабачки, гарбузи, кавуни або дині використовують як живоплот проти равликів та слимаків. Брюхоногі не проповзуть через колючі стебла цих рослин.