Слідчі Тернопільського управління СБУ продовжують системну роботу з викриття і документування протиправної діяльності зрадників та колаборантів, які беруть активну участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Підозру у вчиненні державної зради та колабораційній діяльності заочно отримав 57-річний житель Донеччини, який у серпні 2014 року обрав собі позивний «Байкал» та добровільно приєднався до незаконного збройного формування бойовиків – т. зв. «Шахтерской дивизии днр».

Згодом, у 2022 році, він очолив стрілецьку роту окупантів, що діяла у складі 51-ї загальновійськової армії рф.

Підозрюваний разом із підлеглими йому бойовиками особисто брав участь у захопленні українських населених пунктів та веденні бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України.

Зокрема, за сприяння окупації росією Волновахи він отримав нагороду «золотая звезда героя» особисто з рук гауляйтера Донеччини Пушиліна.

Також у складі підрозділів російських окупаційних військ зрадник вів бої проти українських захисників Донбасу, організовуючи штурми Вугледара, Мар’їнки та Красногорівки.

Оскільки на даний час «Байкал» переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільна участь в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

За співпрацю з ворогом бойовику загрожує довічне позбавлення волі.

Також правоохоронцями вживаються заходи щодо розшуку підозрюваного та його притягнення до фактичної відповідальності. Строків давності вчинені ним злочини не мають, тому зрадник обов’язково відповідатиме за скоєне.