Тернопіль втратив ще одного захисника. Небесне воїнство поповнив Віталій Барладин. Віталій загинув час виконання бойового завдання на Сумщині. Вічна памʼять та шана українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш захисник Барладин Віталій Михайлович загинув 3 грудня під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Його відвага, жертовність і незламна воля стали символом справжнього патріотизму.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.

Подобається це: Подобається Завантаження…