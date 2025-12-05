Відомого волонтера з Тернополя, учасника місії «На щиті» Юрія Кулика Президент нагородив «Золотим серцем». Це стало відомо з указу Президента підписаного 4 грудня.

Про це повідомили у Тернопільському ОТЦК та СП.

«За вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків, активну громадянську позицію постановляю:

Нагородити відзнакою Президента України «Золоте серце» – КУЛИКА Юрія Михайловича – волонтера, співзасновника Благодійного фонду «ФАЙНЕ.ЮА», м. Тернопіль.

Президент України Володимир Зеленський».

