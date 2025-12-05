Військовий збір залишається вагомою підтримкою для українських захисників. Кошти, які жителі та підприємства Тернопільщини сумлінно сплачують щомісяця, допомагають забезпечувати підрозділи Збройних Сил України дронами, засобами захисту, технікою та необхідним спорядженням.

Протягом одинадцяти місяців цього року платники області спрямували до державного бюджету 2 млрд 111,2 млн грн військового збору (105,9% виконання показника доходів). Це – майже учетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року – приріст становить 1 млрд 576,1 млн грн до підтримки оборони.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Зростання стало можливим завдяки законодавчим ініціативам, розширенню кола платників, але передусім – завдяки високій податковій свідомості людей, які розуміють: кожна гривня – це внесок у силу нашої армії.

Податкова служба Тернопільщини дякує кожному, хто сумлінно й відповідально виконує свій фінансовий обов’язок. У час війни це є проявом громадянської гідності та пряма підтримка наших захисників.

