У Тернопільській громаді з березня розпочнеться двомісячник благоустрою
З метою впорядкування території та покращення її санітарного стану після зимового періоду, з 2 березня у Тернопільській громаді розпочинається двомісячник благоустрою. Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету 18 лютого, повідлмили в ТМР.
Упродовж двомісячника благоустрою заплановано:
виконання ямкового ремонту покриття дворів;
впорядкування зелених зон на прибудинкових територіях;
впорядкування території парків;
впорядкування квітників з висадженням розсади;
ремонт та фарбування лавок;
висадження дерев і чагарників;
ремонт та фарбування обладнання на спортивних майданчиках;
ремонт і фарбування пісочниць на дитячих майданчиках;
проведення санітарного ремонту сходових кліток та сходових маршів (переходів між житловими будинками);
ремонт сходів до під’їздів;
відновлення покриття майданчиків перед входами до житлових будинків;
усунення написів і малюнків на фасадах житлових будинків та огорожах;
очищення придорожніх зелених смуг та зелених зон;
впорядкування пам’ятників, скверів, кладовищ тощо.
Також упродовж двомісячника благоустрою відбудуться традиційні загальноміські толоки, які допоможуть зробити наше місто ще більш охайним, затишним та комфортним для всіх його мешканців.
До участі у двомісячнику запрошуються комунальні служби, підприємства, установи та мешканці громади.