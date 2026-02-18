У Тернопільському національному медичному університеті відбувся День донора.

Студенти та працівники навчального закладу здали кров для потреб ЗСУ та медичних установ. Загалом до благодійної ініціативи долучилися 55 донорів.

Донацію спільно організували Тернопільський обласний центр служби крові, студентська спільнота донорів RedLine, TESIMED, Студентський парламент та Наукове товариство студентів.

«Особливо цінно, що до ініціативи активно долучилися студенти – майбутні медики, які, як ніхто, розуміють значення донорства. Своїм прикладом вони не лише допомагають пацієнтам, а й формують культуру відповідальності та підтримки», – зазначила завідувачка донорського центру Тернопільського обласного центру служби крові Віра Монастирська.

Фахівці наголошують, що донорська кров необхідна щодня – для пацієнтів після складних операцій, людей із тяжкими захворюваннями, постраждалих у ДТП та поранених військових.

«Зібрана кров буде спрямована на потреби українських воїнів. Окрім цього, до нас звернулися з проханням підтримати маленького хлопчика, який проходить лікування, тому частину донацій передадуть і для його потреб», – розповів студент ТНМУ, співзасновник спільноти RedLine Назарій Крулик.

Фахівці центру крові подякували студентам і працівникам університету за активну позицію та підтримку донорського руху.