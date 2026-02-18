Шукати роботу, планувати кар’єрні зміни та користуватися послугами служби зайнятості можна у зручному цифровому форматі. Мобільний застосунок Державної служби зайнятості, доступний в App Store та Google Play, створений для тих, хто цінує час і хоче мати швидкий доступ до актуальних рішень на ринку праці.

У застосунку зібрано найбільшу в Україні базу вакансій, яка постійно оновлюється. Завдяки гнучким фільтрам користувачі легко знаходять пропозиції за професією, рівнем оплати праці, регіоном чи форматом зайнятості та можуть одразу зв’язатися з роботодавцем або домовитися про співбесіду. Тут можна шукати вакансії з житлом або вакансії для ветеранів і ветеранок.

Функціонал застосунку виходить далеко за межі пошуку роботи. У кілька кліків можна стати в електронну чергу, подати заявку на навчання або перекваліфікацію за ваучером, оформити необхідні довідки чи подати заяву на отримання статусу безробітного. Усі послуги доступні онлайн – без паперових процедур і відвідування установ.

Застосунок корисний і для українців, які перебувають за кордоном: він дозволяє стежити за ситуацією на українському ринку праці, знаходити актуальні вакансії та заздалегідь планувати професійні кроки після повернення.

Мобільний застосунок Державної служби зайнятості – це простий і зрозумілий інструмент, який допомагає швидко орієнтуватися у можливостях, приймати рішення та впевнено рухатися до роботи й кар’єри, що відповідають вашим цілям, повідомили у відділі комунікацій Тернопільського обласного центру зайнятості.