На черговому засіданні виконавчого комітету Чортківська міська рада затвердили тарифи на платні соціальні послуги на 2026 рік, які надаються територіальним центр соціального обслуговування міста Чорткова.

Водночас безкоштовно соціальні послуги і надалі надаватимуть одиноким пенсіонерам, які перебувають на обліку в терцентрі та не мають рідних. Для таких людей візит соціального працівника, допомога в побутових справах, підтримка є по-особливою важливою та цінною.

Літні люди, які проживають самостійно, однак мають дітей чи родичів, зокрема за кордоном, можуть отримувати соціальні послуги на платній основі. Відповідно до затверджених тарифів, рідні мають можливість оплачувати надання необхідної допомоги своїм близьким.

Серед переліку послуг та їх вартості, зокрема:

косметичне прибирання житла – 32,30 грн;

придбання та доставка продуктів, товарів, медикаментів – 150,20 грн;

приготування їжі – 107,30 грн;

прання білизни та одягу – 53,65 грн;

надання допомоги при оплаті комунальних послуг – 80,50 грн;

допомога в обробці присадибної ділянки – 246,70 грн.

Детальніше про повний перелік послуг, які можна замовити, а також обговорити умови оформлення можна за телефоном: (03552) 2 17 03.