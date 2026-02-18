Укрзалізниця адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.

«Продовжуємо вдосконалювати міжрегіональне сполучення та адаптуємо розклад одного з найпопулярніших поїздів, щоб мешканцям і гостям Вінниці, Хмельницького та Тернополя було ще зручніше подорожувати, зокрема з прибуттям до цих міст поза межами дії комендантської години», – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Так, із 17 лютого поїзд №21/22 Харків – Львів курсує за оновленим графіком:

Відправлення з Харкова – 19:26 (замість 14:27)

Прибуття до Вінниці – 05:40 (замість 00:54)

Прибуття до Хмельницького – 07:32 (замість 02:42)

Прибуття до Тернополя – 09:14 (замість 04:35)

Новий розклад забезпечить зручні пересадки для пасажирів приміських електропоїздів з інших регіонів Харківської області, зокрема:

поїзд №6430 Ізюм – Харків (прибуття о 17:21)

поїзд №6023 Слатине – Харків (прибуття о 18:12).

Окрім цього, з’явиться зручна можливість подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький – Ларга, який вирушає з Хмельницького о 08:05 та прибуває до Кам’янця-Подільського о 11:40.

Квитки за адаптованим розкладом вже у продажу в застосунку, на сайті та в касах вокзалів.