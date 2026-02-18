До Тернопільського райуправління поліції 17 лютого звернувся місцевий житель, який повідомив, що кілька днів сусідка – жінка поважного віку, яка проживає у квартирі на вулиці Тарнавського сама, не відкриває дверей.



За словами заявника, це – подруга його матері, тож він періодично навідувався до неї, приносив продукти та допомагав по господарству. Останніми днями чоловік неодноразово приходив до помешкання, однак двері ніхто не відчиняв, попри те, що у квартирі було увімкнене світло.



Коли правоохоронці зайшли до приміщення, то в одній із кімнат виявили бездиханне тіло власниці житла, повідомили в обласній поліції.



Експерт тілесних ушкоджень чи ознак насильницької смерті на тілі пенсіонерки не виявив. За попередніми даними, жінка померла кілька днів тому. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.



За вказаним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 кримінального кодексу України.





