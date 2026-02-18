Житель Заліщицької громади намагався «відкупитися» від адмінвідповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За вчинене йому тепер загрожує до чотирьох років позбавлення волі, повідомили в обласній поліції.



Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №4 м. Заліщики зупинили водія автомобіля за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.



Під час складання адміністративного протоколу чоловік намагався «залагодити питання» й запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 20 000 гривень. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт корупційного правопорушення.



Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.



Окрім цього, на водія складено адміністративний протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адмінправопорушення.





