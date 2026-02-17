Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 активно долучається до благодійних ініціатив і виховує в учнів цінності співчуття та взаємодопомоги.

Так, нещодавно колектив навчального закладу взяв участь у щорічній благодійній акції «Золота стрічка» від фонду «З Богом у серці», присвяченій Міжнародному дню онкохворої дитини, який відзначають 15 лютого. Метою акції є підтримка дітей з онкологічними захворюваннями та залучення школярів до виготовлення символічних стрічок.

До цієї ініціативи школа долучається вже вдруге. Символом боротьби з дитячою онкологією є золота стрічка, нею діти привертали увагу до дітей, які чекають допомоги. Учням, вчителям та батькам цьогоріч вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень, які будуть використані для придбання обладнання для лікування онкохворих дітей.

«Для нас дуже цінно, що наша школа може не лише навчати, а й виховувати в дітях відповідальність та людяність. Кожна гривня, кожна стрічка – це крок до допомоги тим, хто зараз бореться за своє здоров’я. Ми пишаємося, що учні, батьки та колектив школи активно долучаються до благодійності і разом створюють добро», – наголосила директорка школи Лідія Бачинська.