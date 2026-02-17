У полум’ї страшної війни згоріло ще одне молоде життя. На Запоріжжі прийняв свій останній бій стрілець-снайпер Юрій Гнатко. Вічна та світла пам’ять захиснику України!

«Із глибоким сумом повідомляємо, що на фронті загинув наш земляк, збаражанин Юрій Гнатко, 1999 р. н.

Останній бій молодий солдат, стрілець-снайпер гірсько-штурмового взводу прийняв поблизу населеного пункту Степове Запорізької області.

Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого захисника. Нехай Господня ласка допомагає пережити нестерпне горе втрати дорогої людини.

Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 18 лютого, о 13 годині.

Маршрут траурного кортежу проляже через Доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви процесія попрямує до рідної домівки Юрія на вулицю Садову. Далі – у церкву Успіння Пресвятої Богородиці, де буде відслужено парастас.

Чин похорону – наступного дня – у четвер, 19 лютого, о 13 годині.

Просимо прийти і належно вшанувати подвиг солдата, який сумлінно захищав Україну і віддав своє молоде життя за перемогу справедливості, гідне життя кожного з нас», – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.