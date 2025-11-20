У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують «Пункти незламності» – місця, де кожен, хто потребує допомоги, може отримати гарячі напої, продукти харчування та найнеобхідніші речі.

Тут також можна зарядити мобільні телефони та інші гаджети. Рятувальники ДСНС облаштували польову кухню.

«Спільно з волонтерами, підприємцями та небайдужими мешканцями робимо все, щоб підтримати тих, хто опинився у складних обставинах.

Цілодобово працює й психологічна служба ДСНС», – повідомили рятувальники.

