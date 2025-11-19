Наразі відомо, що російський ракетний удар забрав життя 26 людей. Серед загиблих – троє діток. Ще 26 тернополян – зниклі безвісти у зруйнованому будинку, під завалами, троє з них – діти.

Рятувальники та поліція працюватимуть на місцях ураження у Тернополі протягом усієї ночі, – повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Попереду дуже багато роботи. Головне – знайти всіх, хто може бути під завалами. Станом на вечір є повідомлення про 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку. Троє – діти. Шукаємо.

Підтверджено смерть від російського удару 26 людей. Майже сотня – травмовані.

У будинку, в якому вщент вигоріло два підʼїзди, не залишилося вцілілих квартир. Я ходив між обпалених стін – це страшні відчуття. У кожній квартирі – ціле життя, яке вмить зруйнувала росія.

Полумʼя зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон – рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. На жаль, 19 людей загинули від вогню.

Ми шукаємо кожну людину під завалами. І не зупинимося, доки не зробимо все можливе заради тих, хто чекає на своїх рідних”, – зазначив Ігор Клименко.

