Сьогоднішня трагедія після прильотів у Тернополі ще раз підтвердила необхідність консолідації зусиль суспільства і постійну підтримку ЗСУ.

Символічно, що сьогодні зранку на Тернопільщину прибув невтомний волонтер Григорій Янченко, відомий як дядя Гриша. Він відвідав відкриття фотовиставки Валентини Загнетової “Я так бачу…” у Кременецькому краєзнавчому музеї. Разом з регіональним координатором Мандрівний Docudays UA Volodymyr Khanas передав експонати у фонд музею.

До речі, завтра дядя Гриша заступає на свій волонтерський пост в ТРЦ «Подоляни». Від 10-ї ранку він збиратиме пожертву на потреби ЗСУ. А перший донат вже зробила героїня виставки.

