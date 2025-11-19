У Тернополі біля будинків на вулицях Стуса та 15 Квітня, які внаслідок ракетної атаки стали непридатними для проживання, встановили додаткове спеціальне вуличне освітлення. Такий крок реалізований з метою забезпечення безпеки житла та речей мешканців, що залишаються у постраждалих квартирах.

Окрім цього, біля кожного з постраждалих будинків цілодобово працюють правоохоронні органи. Посилені патрулі забезпечують громадський порядок та контролюють територію, щоб не допустити крадіжок чи інших злочинних дій.

Міська рада також надає допомогу мешканцям, чиє житло зазнало пошкоджень. Для постраждалих організовується тимчасове розміщення, щоб забезпечити їх необхідними умовами.

Подобається це: Подобається Завантаження…