Відновлення тепла у деякі будинки Тернополя затримується через руйнування, спричинені ворожою атакою
Як повідомляє КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”, через ворожий обстріл та значні пошкодження елементів теплової мережі наразі не вдалося повністю відновити подачу теплоносія до деяких об’єктів у місті.
Наразі без теплопостачання залишаються п’ять житлових будинків та один дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) за адресами: вул. Василя Стуса, 2, 4, 6, 10 та вул. Сергія Корольова, 2.
Комунальні служби продовжують працювати в посиленому режимі над ліквідацією наслідків влучань. Відновлення послуги теплопостачання буде здійснене негайно, як тільки це дозволять технічні можливості та безпекова ситуація.