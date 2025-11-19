Як повідомляє КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”, через ворожий обстріл та значні пошкодження елементів теплової мережі наразі не вдалося повністю відновити подачу теплоносія до деяких об’єктів у місті.

Наразі без теплопостачання залишаються п’ять житлових будинків та один дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) за адресами: вул. Василя Стуса, 2, 4, 6, 10 та вул. Сергія Корольова, 2.

Комунальні служби продовжують працювати в посиленому режимі над ліквідацією наслідків влучань. Відновлення послуги теплопостачання буде здійснене негайно, як тільки це дозволять технічні можливості та безпекова ситуація.

Подобається це: Подобається Завантаження…