У Тернополі 19 січня тимчасово припинено рух тролейбусів через житловий масив «Східний». Обмеження пов’язані з відключенням електроенергії на цій ділянці.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

На період знеструмлення перевезення пасажирів за маршрутами тролейбусів №10 та №4 здійснюватимуть великогабаритні автобуси.

Актуальну інформацію про пересування транспорту можна переглядати в мобільному застосунку «е-Тернопіль» (у розділі «Де транспорт»), який доступний на операційній системі Android або на iOS.