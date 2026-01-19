Рідні, близькі, друзі чекали звістки з фронту. Із жовтня минулого року. Вірили, сподівалися… На жаль, Юрій Лазорук із Ланівець, якого вважали зниклим безвісти, загинув на Луганщині. У 43 роки. Юрій залишив після себе теплі спогади і смуток в серцях тих, хто його любив та поважав… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Лановецька громада у скорботі: на щиті повертається Юрій Лазорук

З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату – у боях за Україну, її свободу та незалежність загинув наш земляк, ланівчанин Юрій Лазорук.

Із жовтня 2025 року Юрій вважався зниклим безвісти. Та, на превеликий жаль, стало відомо, що 43-річний захисник поліг в бою за Батьківщину 17 жовтня на Луганщині.

Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!» – написали у Лановецькій міській раді.

Віталій Васильович Пітора: «Тьотя Люда, дядьку Дімо, вся родино та ваша невістко, прийміть мої щирі співчуття, як чоловіка, як сина, як брата та швагра. Мій уклін перед Юрієм. Герої не вмирають».

Valentina Vivid: «Вічна памʼять Герою України! Дуже важко, коли гине цвіт нації. Не можу повірити… Юра – однокласник, хороший друг, син, батько, брат, низький уклін та щирі співчуття рідним».

Наталія Вінтоняк: «Куме! Як?! Ти ж мав благословити свою хрещеницю. Біль…».

Мирослава Дивчук: «Не вірю, Юра. Як так? Не можу прийняти це, бо ти завжди був настільки повним життя та енергії. Тепер ти будеш нашим Захисником на небі. Дякую тобі за захист, Герою! Вічна пам’ять! Щирі співчуття всій родині».

Yana Kondratyuk: «Хрещений мій татусь, я не вірю… Боляче… Вічна і світла тобі памʼять! Я тебе завжди любила і буду любити».

Вільний Гайдамака: «Уже не болить. Юрка, ти не з нами на землі, тільки в пам’яті. Назавжди в строю. Помстимося! Уже брата і двох швагрів війна забрала».