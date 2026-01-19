Три дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували в обласному центрі слідчі Тернопільського райуправління поліції. У кожній з аварій постраждали люди.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

16 січня на спецлінію поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що на вулиці Степана Будного під колеса автомобіля потрапив пішохід. Як стало відомо, що ДТП трапилася близько 7:30. Водій автомобіля Opel Insignia допустив наїзд на тернополянина 1949 року народження, який переходив дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Потерпілого з множинними забоями, саднами та іншими ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення. За даним фактом триває розслідування відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Того ж дня до лікарні близько опівдня з переломом ноги звернувся житель села Байківці. Чоловік розповів, що напередодні потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Працівники поліції встановили, що 15 січня о 13:00 неподалік дорожнього кільця в селі Байківці вантажний автомобіль марки DAF переїхав потерпілому ногу. Слідчі встановили особу водія і з’ясовують причини нещастя.

З тілесними ушкодженнями після ДТП та в стані наркотичного сп’яніння до медзакладу 18 січня бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Тернополя.

При виїзді слідчо-оперативної групи Тернопільського райуправління поліції з’ясувалося, що 29-річний потерпілий, на вулиці Будного, керуючи автомобілем Dacia Dokker, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою Volvo FН під керуванням жителя Закарпатської області.

У результаті удару водій-порушник потрапив до лікарні. У його крові медики виявили наркотичні засоби. На водія мінівена склали адмінпротокол за статтею 130 КУпАП. Вирішується питання про притягнення його до відповідальності ще й за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.