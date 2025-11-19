У Тернополі люди активно здають кров для жителів міста, які постраждали внаслідок російської атаки.

Лише за сьогодні Тернопільський центр крові прийняв 167 донорів, які спільно здали 83 літри крові.

Завдяки небайдужості людей центр повністю забезпечив термінову потребу місцевих медичних закладів у донорській крові для надання допомоги постраждалим.

«Ми щиро вдячні кожному, хто прийшов сьогодні — хто здавав кров, хто стояв у черзі, хто підтримував інших. Ваша кров рятує життя», — зазначили у Тернопільському центрі служби крові.

Завтра центр продовжує роботу й просить донорів записуватися заздалегідь, щоб уникнути тривалих черг та забезпечити ефективну організацію процесу: 0352 25 26 14, 0352 52 52 12.

Адреса Тернопільського центру служби крові: Тернопіль, вулиця Клінічна, 8.

