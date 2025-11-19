Служба безпеки у Тернопільській області кваліфікувала черговий масований російський обстріл цивільної інфраструктури міста, як воєнний злочин.

Слідчі спецслужби розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством).

Сьогодні, 19 листопада 2025 року, держава-терорист завдала удару із застосуванням крилатих ракет та БПЛА по двох багатоквартирних житлових будинках у місті Тернопіль.

Внаслідок цього загинуло 25 людей, попередньо ще 100 отримали поранення – (ред).

На місцях працюють правоохоронці та проводяться слідчо-оперативні заходи для збору доказової бази щодо воєнних злочинів росії.

