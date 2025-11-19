На жаль, наслідки російської атаки торкнулися й області.

У селі Ілавче Іванівської сільської територіальної громади уламки збитої ворожої ракети спричинили пошкодження низки об’єктів.

Попередньо встановлено, що постраждали фасади та покриття п’яти будівель, зокрема три приміщення місцевого закладу загальної середньої освіти. Також пошкоджено один шкільний автобус.

Інформації про загиблих чи травмованих не надходило, повідомили в Тернопільській ОВА.

Подобається це: Подобається Завантаження…