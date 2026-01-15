У Тернополі увічнять пам’ять трьох загиблих захисників України. Відповідні рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Зокрема, на фасаді багатоквартирного житлового будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 4 у Тернополі встановлять меморіальну таблицю учаснику Революції Гідності, АТО, військовослужбовцю Збройних сил України та добровольцю батальйону «Шахтарськ» Андрію Стойку.

Також на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного на бульварі Пантелеймона Куліша, 9 встановлять дві меморіальні таблиці загиблим захисникам України, випускникам цього навчального закладу – Віталію Томчуку та Назару Солонцову.

Довідка.

Андрій Стойко – український військовик, учасник Революції Гідності, доброволець і захисник України. Народився 5 липня 1991 року в Тернополі. Навчався у Тернопільській загальноосвітній школі №19, згодом – у Технічному коледжі та Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Проходив строкову військову службу, працював у підрозділах міліції. Із початком російсько-української війни добровольцем пішов на фронт, воював у складі батальйону «Шахтарськ», брав участь у боях у Луганській області, зокрема поблизу Іловайська та Пісків. Після повернення продовжив службу в Національній поліції України. Загинув 22 липня 2018 року під час виконання службових обов’язків у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області. Посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя» та «Почесний громадянин Тернопільської області».

Віталій Томчук – український військовослужбовець, солдат Збройних сил України. Народився 6 листопада 1980 року в Тернополі. Закінчив Тернопільську загальноосвітню школу №26, навчався у Тернопільському вищому професійно-технічному училищі №4. Проходив строкову військову службу. У квітні 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацією та проходив службу в складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Загинув 11 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Похований на Пантеоні Героїв у Тернополі. Посмертно нагороджений відзнакою «Хрест Воїна-єгеря» та удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Назар Солонцов народився 17 листопада 1992 року. Навчався у Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Nº 26 імені Дмитра Заплітного, потім – у Західноукраїнському національному університеті. У січні 2015 року добровільно вступив до лав батальйону «Тернопіль» підрозділу МВС. Воював у «гарячих точках» на сході країни: Попасній, Рубіжному, Лисичанську. Нагороджений медалями та відзнаками. Його життя обірвалось 15 липня 2024 року від тяжких захворювань, отриманих внаслідок проходження багаторічної служби в лавах ЗСУ.