Верховна Рада проголосувала за продовження мобілізації в Україні до 4 травня 2026 року.

“За” проголосували 312 народних депутатів.

“Воєнний стан і мобілізація залишаються ключовими правовими інструментами для забезпечення оборони й захисту держави в умовах триваючої збройної агресії Росії”, – прокоментував продовження мобілізації секретар РНБО України Рустем Умєров.

Укази про продовження мобілізації та воєнного стану до Верховної Ради вніс президент Зеленський.

Це вже 18-й раз, коли парламент голосує за ці питання.