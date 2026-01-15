В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію до 4 травня
Верховна Рада проголосувала за продовження мобілізації в Україні до 4 травня 2026 року.
“За” проголосували 312 народних депутатів.
“Воєнний стан і мобілізація залишаються ключовими правовими інструментами для забезпечення оборони й захисту держави в умовах триваючої збройної агресії Росії”, – прокоментував продовження мобілізації секретар РНБО України Рустем Умєров.
Укази про продовження мобілізації та воєнного стану до Верховної Ради вніс президент Зеленський.
Це вже 18-й раз, коли парламент голосує за ці питання.