У межах роботи міжнародного центру культури та розвитку відбувся візит студентів Західноукраїнського національного університету спеціальності 035 (В11) “Філологія” Аделії Кухарчук, Христини Казмірчук, Андрія Стравського, Віктора Слабодуха, Святослава Білінського та професора кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Ольги Царик до міста Ізерлон у Німеччині.

Кафедра іноземних мов та ІКТ з початку повномасштабної війни перекладацьким супроводом підтримує налагодження співпраці між Ізерлоном і Тернополем у межах проєкту «Міста-побратими», сприяючи ефективній комунікації та розвитку партнерських ініціатив між містами.

Упродовж перебування відбулися зустрічі, спрямовані на розширення співпраці та розвиток спільних проєктів.

Під час візиту делегація відвідала Європейський університет прикладних наук. Для учасників було організовано екскурсію навчальним закладом. Наступним етапом були переговори між українською делегацією та заступником декана, професором Бріттою Рунау та магістром ділового адміністрування Крістіною Муццу, де було представлено освітні програми, інноваційні підходи до навчання та обговорено можливі напрями академічної й молодіжної співпраці.

Важливою частиною візиту були зустрічі з працівниками міської ради міста Ізерлон, а саме бургомістром Міхаельом Йойте, депутаткою міської ради Сильвією Ольбрих, членом комітету громадської організації “Об’єднані українці” Христиною Козакул, та працівником преси міської ради Мануелою Боне. Під час зустрічі у неформальній атмосфері обговорювалися перспективи подальшої взаємодії, підтримка України та реалізація спільних проєктів.

Також приємною несподіванкою стало знайомство зі студентками ХНУ ім. В.Н. Каразіна Світланою Гладун та Катериною Рильцевою, які переїхали у Німеччину у зв’язку з повномасштабним вторгненням та проходять практику на базі міської ради міста Ізерлон.