Ситуація в Тернополі станом на вечір: незважаючи на критичну ситуації в енергетиці країни, нам вдалося забезпечити подачу води, роботу водовідведення, котельні протягом дня подавали тепло у будинки. Частина котелень працює на генераторах, повідомив міський голова Сергій Надал.

Ситуація в енергосистемі країни залишається складною, тому із завтрашнього дня, 8 лютого, з 8:00 в Тернополі працюватимуть пункти обігріву в різних мікрорайонах міста:

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (вул. Миколи Лисенка,

КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» (проспект Злуки, 45)

КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр» (вул. Юрія Федьковича, 11)

Палац Культури «Березіль» імені Леся Курбаса (вул. Миру, 6)

Вокзал станції «Тернопіль» (Привокзальний майдан, 1)

Тернопільська школа №28 (бульвар Дмитра Вишневецького.