Застосунок для військовослужбовців «Армія+» поповнився новими функціями, зокрема інформаційною стрічкою та посвідченням захисника.

Посвідчення захисника та захисниці дозволяють підтвердити статус військовослужбовця через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах, повідомили в Міністерстві оборони України.

Посвідчення не замінює паперового документа, але є достатнім для підтвердження статусу, кажуть у відомстві.

Також додали інформаційну стрічку «Пульс», де обіцяють надавати офіційні пояснення, поради та важливу інформацію для захисників «без чуток і зайвого шуму».

У застосунку також з’явився окремий розділ сповіщень із важливими повідомленнями та історією статусів рапортів.

«Уже понад 1 мільйон військових авторизовані в «Армія+», близько пів мільйона користуються застосунком регулярно. Сьогодні «Армія+» отримала нові важливі функції, які будуть корисні військовим щодня”, – прокоментував міністр оборони Денис Шмигаль.

