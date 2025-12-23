Обʼєкти КП “Тернопільодоканал” заживлені від генераторів. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства.

“Поступово піднімаємо тиск води в мережі. Недостатність тиску можуть спостерігати мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок і споживачі у висотних мікрорайонах міста”, — розповіли у водоканалі.

Раніше повідомлялося, що через нинішні російські обстріли України запровадили аварійні відключення електроенергії, зокрема і в Тернополі. Відтак, знеструмлені водопровідні насосні станції “Тернопільводоканалу”.

Як наслідок, у Тернополі було тимчасово відсутнє централізоване водопостачання.

“Запускаємо роботу водопровідних насосних станцій від резервних джерел електроживлення. Тиск води буде підніматися поступово, протягом години-півтори”, – додали в “Тернопільводоканалі”.

