Вранці 23 грудня Росія завдала масованого удару по Україні, внаслідок чого на Тернопільщині запровадили графік аварійних відключень електроенергії.

У зв’язку із цим у Тернополі тимчасово призупинено рух електротранспорту, проте автобусні маршрути курсують за звичним графіком. Про це повідомили у міській раді.

“Комунальні служби та перевізники працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати рух міського громадського транспорту”, – повідомили в ТМР.

