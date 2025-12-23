На Тернопільщині обленерго працює над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання. Очікуваний час заживлення головних об’єктів критичної інфораструктури – через 3-4 години.

Про це йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА у фейсбуці.

“В разі тривалого відключення електроенергії органам місцевого самоврядування потрібно бути готовим до відкриття пунктів незламності. В області таких є 347. На постійній основі в адмінбудівлях органів місцевого самоврядування та виконавчої влади працює 43 пункти незламності”, — додали в Тернопільській ОВА

Нагадаємо, через масовану атаку Росії пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього постраждали і жителі Тернопільської області: від електропостачання відключено 280 тис. абонентів.

Наразі об’єкти критичної інфраструктури підключені через генератори.

