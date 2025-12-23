Наразі енергетики вже відновили електропостачання для

64 264 споживачів Тернопільщини. Про це повідомили у “Тернопільобленерго”.

“Енергетики працюють над найшвидшим відновленням електропостачання. Звертаємося до споживачів із проханням: у разі появи електроенергії не вмикати всі електроприлади одночасно, аби не створювати додаткове навантаження на енергосистему”, — зазначили в обленерго.

Різке масове навантаження в перші хвилини, кажуть енергетики, може спричинити аварійні ситуації та повторні відключення.

“Рекомендуємо: вмикати прилади поступово та поетапно та уникати одночасного запуску кількох потужних приладів”, — додали в обленерго.

Актуальну інформацію щодо поточних відключень можна переглянути на сайті підприємства у розділі “Планові/поточні вимкнення” або за посиланням: https://www.toe.com.ua/breakPlan

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої ворожої ракетно-дронової атаки було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури України. Через це відбулось аварійне знеструмлення значної кількості споживачів Тернопільщини. Всього без електроенергії опинилися близько 280 тисяч споживачів.

Подобається це: Подобається Завантаження…