Тернопільська обласна прокуратура повідомила про підозру трьом учасникам організованої групи, які заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, організована група складалася з керівника товариства, що здійснювало технічний нагляд, керівника приватного підприємства-підрядника та його підлеглого.

“Організована група спільно з одним із голів громади на Тернопільщині заволоділи бюджетними коштами під час ремонту навчальних закладів упродовж травня 2024 року – березня 2025 року. Селищні ради уклали договори з товариством про ремонт харчоблоку ліцею з впровадженням енергозберігаючого обладнання та капітальний ремонт даху одного із корпусів школи. Підрядники не виконали усі заплановані роботи, однак в документи внесли дані про повний обсяг виконаних робіт”, — розповіли в прокуратурі.

Через неправомірні дії підозрюваних бюджету завдано збитків на понад 2,3 млн грн.

Директору приватного підприємства та його підлеглому повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 3, 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Керівнику товариства, що здійснювало технічний нагляд, інкримінують пособництво у розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Раніше, у жовтні 2025 року, повідомили про підозру голові громади за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

