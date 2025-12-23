На Тернопільщині привласнили 2,3 мільйона гривень під час ремонту освітніх закладів (ФОТО)
Тернопільська обласна прокуратура повідомила про підозру трьом учасникам організованої групи, які заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
За даними слідства, організована група складалася з керівника товариства, що здійснювало технічний нагляд, керівника приватного підприємства-підрядника та його підлеглого.
“Організована група спільно з одним із голів громади на Тернопільщині заволоділи бюджетними коштами під час ремонту навчальних закладів упродовж травня 2024 року – березня 2025 року. Селищні ради уклали договори з товариством про ремонт харчоблоку ліцею з впровадженням енергозберігаючого обладнання та капітальний ремонт даху одного із корпусів школи. Підрядники не виконали усі заплановані роботи, однак в документи внесли дані про повний обсяг виконаних робіт”, — розповіли в прокуратурі.
Через неправомірні дії підозрюваних бюджету завдано збитків на понад 2,3 млн грн.
Директору приватного підприємства та його підлеглому повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 3, 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Керівнику товариства, що здійснювало технічний нагляд, інкримінують пособництво у розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Раніше, у жовтні 2025 року, повідомили про підозру голові громади за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.