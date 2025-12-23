Станом на 15:00 електропостачання відновлено для усіх споживачів Тернопільщини.

Про це інформує АТ “Тернопільобленерго”.

Водночас згідно з вказівкою НЕК “Укренерго” 23 грудня у Тернопільській області запровадили графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті “Тернопільобленерго” у розділі “Графік погодинних відключень” або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

Для промислових споживачів діятиме графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП).

“Графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті”, — зазначили в “Тернопільобленерго”.

Також в обленерго просять жителів краю економити електроенергію.

