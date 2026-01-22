У межах авторського проєкту знаного фінансиста, доктора економічних наук, професора Андрія Крисоватого «Студії публічних фінансів» 21 січня відбувся вебінар доктора економічних наук, професора Західноукраїнського національного університету, заступника голови Наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго», експерта грошового та фінансового ринку Анатолія Гулея на тему «Цифрові гроші: нова ера фінансів».

На початку вебінару Анатолій Гулей окреслив основні вектори цифрової трансформації грошового ринку на найближче десятиліття. Зокрема, експертом наголошено на очікувані зміни: «гроші для Інтернету»; Україна стане Digital Hub Європи та світу, зважаючи на її освітній потенціал; поява «е-гривні»; Smart-контракти для бізнесу; пришвидшення та здешевлення транскордонних платежів; поява Open Banking та Open Finance; єдиний фінансовий профіль громадянина; поява «персонального банкіра» з використанням ШІ, що мінімізуватиме ризики фінансового шахрайства для звичайних громадян; єдині правила користування криптовалютою; «токенізація» землі, електроенергії, товарів тощо; нові способи генерації та збереження електроенергії.

Під час вебінару обговорювались актуальні питання впливу цифрових грошей на публічні фінанси, фінансовий сектор та банківську сферу, легалізації криптовалюти в Україні та світі, цифрової трансформації банків, проблеми відсутності креативності ШІ, можливої втрати приватних даних та потенційної шкоди репутації та експертності бренду в бізнесі, а також неочікуваного зв’язку між фінансами та гематрією – мовою чисел.

Велике зацікавлення учасники проявили до проблем соціальної нерівності, майбутнього запровадження «безумовного базового доходу», збільшення судових банківських позовів тощо.

У заході взяли участь понад 100 учасників. Вебінар також забезпечив важливий інформаційний та професійно-орієнтований досвід здобувачам першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти освітніх програм спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Фінансова грамотність».