У межах діяльності міжнародного центру культури та розвитку ЗУНУ відбувся перший етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови для студентів закладів вищої освіти України. Активну участь у заході взяли студенти спеціальності В11 «Філологія», які продемонстрували високий рівень мовної підготовки та зацікавленість у поглибленні професійних компетенцій.

Олімпіаду провів директор StartDeutsch Schule Маркус Пойзер, що забезпечило відповідність завдань високим європейським стандартам та дозволило учасникам випробувати свої знання у форматі, наближеному до міжнародних мовних іспитів.

Студенти відзначили позитивну атмосферу заходу та високу якість організації. За словами майбутніх філологів, участь у таких інтелектуальних змаганнях є важливим етапом навчання, що сприяє розвитку навичок комунікації, критичного мислення та відкриває нові перспективи для академічного зростання.

За результатами проведеного етапу буде визначено три університети, представники яких показали найкращі результати, для подальшої участі у підсумкових заходах проєкту.