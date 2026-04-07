Ще один молодий Герой злетів ангелом в небо. Денис Диванюк із села Матвіївці на Шумщині був командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів. А тепер в інших світах оберігатиме Україну та тих, кого так любив тут, на землі. Вічна пам’ять українському Воїну!

«Шановна громадо, у скорботі повідомляємо, що під час виконання завдання із захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області, 5 квітня 2026 року загинув житель с. Матвіївці солдат ДИВАНЮК Денис Дмитрович – командир відділення – командир екіпажу безпілотних літальних комплексів.

Висловлюємо співчуття рідним загиблого. Вічна память, шана і слава Герою!» – повідомили у Великодедеркальській громаді.

Ця втрата є дуже болючою і для Матвіївського ліцею, де навчався Денис і де зараз навчаються його сестри.

«З глибоким сумом та болем у серці висловлюємо щирі співчуття родині з приводу непоправної втрати – загибелі молодого Героя, випускника нашого закладу, Диванюка Дениса, який віддав своє життя за Україну.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях. Це невимовний біль для рідних і близьких, для всіх, хто знав і цінував його. Особливо щиро співчуваємо мамі та сестрам загиблого, які навчаються у нашому закладі – розділяємо ваш біль і скорботу. Нехай Господь дасть сили пережити цю важку втрату, а душа загиблого знайде вічний спокій. Вічна пам’ять і слава Герою», – йдеться у дописі закладу.