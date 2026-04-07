Сьогодні надійшло повідомлення про тварину, яка застрягла в огорожі на прибудинковій території багатоквартирного будинку на вулиці Київській у Тернополі.

На місці рятувальники виявили, що косуля опинилася затиснутою в металевій конструкції. Тварина була налякана і травмована, тому самостійно вибратися не могла.

До робіт залучили фахівців аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Діючи обережно та злагоджено, рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули металеві прути та вивільнили тварину, не завдавши їй додаткових ушкоджень.

Після порятунку косулю передали спеціалістам для подальшого транспортування до реабілітаційного центру, де її оглянуть та нададуть необхідну допомогу, повідомили в обласній ДСНС.