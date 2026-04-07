У 2022 році Олексій Новіков разом із сім’єю приїхав з Миколаївщини на Тернопільщину. Невдовзі був призваний на військову службу. Із серпня 2023-го Олексія вважали зниклим безвісти. Дружина, донька, рідні вірили, чекали, молилися… На жаль, захисник загинув під Бахмутом. Назавжди 32… Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Із глибоким сумом повідомляємо, що під час бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області загинув солдат Олексій Новіков.

Олексій родом із міста Снігурівка, що на Миколаївщині. У вересні 2022 року захисник разом із сім’єю приїхав до села Загірці, де й залишилися проживати. Був призваний на військову службу 19 квітня 2023 року.

Олексій Новіков служив стрільцем-помічником гранатометника. Із серпня 2023 року вважався безвісти зниклим. Дружина, донька й усі рідні вірили, чекали, молилися про його повернення.

Та, на жаль, стало відомо, що воїн загинув 5 серпня 2023 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність. Олексію було всього лиш 32 роки.

Поховання Героя відбудеться у місті Миколаєві – рідній його землі.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олексія. Поділяємо біль цієї непоправної втрати.

Вічна пам’ять і шана Герою! Навіки в строю!» – написали у Лановецькій міські раді.