Сьомий рік поспіль тернопільські пластуни спільно з управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей міської ради проводять передвеликодню благодійну акцію «Діти – дітям», щоб підтримати тих, хто цього потребує.

До 9 квітня включно всі охочі жителі громади можуть долучитися до доброї справи та принести паску у Тернопільську пластову домівку (вул. Юрія Федьковича, 11), попередньо зв’язавшись із координаторами акції. Цей символ Великодня доповнить святковий стіл дітей із малозабезпечених родин та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Координатори акції: Анастасія – 0683304353, Надія – 0633171262.

Нехай ця маленька добра справа стане частиною великого дива, адже навіть одна паска може подарувати дитині відчуття свята, турботи й тепла.

Долучаймося разом, щоб Великдень прийшов у кожен дім.