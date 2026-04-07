З 8 квітня у Тернополі відновлюється опалювальний період.

Зважаючи на зниження температури зовнішнього повітря, з 8 квітня 2026 року з 00:00 год у Тернопільській міській територіальній громаді буде відновлено опалювальний період. КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та його дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» доручено відновити подачу теплоносія від котелень із зазначеної дати.

У звʼязку із відновленням опалювального періоду і виконанням технологічного переключення, 7 квітня гаряча вода від котелень не буде подаватися.

Від завтра, 8 квітня, ГВП буде здійснюватися за звичним графіком.

Нарахування буде здійснюватися до фактично отриманої послуги, повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».