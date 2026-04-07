8 квітня в області – хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 3-8° тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Дощ, можливо з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-2° тепла, на поверхні ґрунту заморозок 0-2°, вдень 5-7° тепла.