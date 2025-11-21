Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару в ніч на 19 листопада зросла до 31 людини, 94 —постраждали. Наразі безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

Аварійно-пошукові роботи тривають.

Унаслідок атаки РФ у Тернополі було влучання в житлові будинки. Зокрема, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Подобається це: Подобається Завантаження…